¿Mamelodi qué? Todo lo que hay que saber del club sudafricano

Uno de los cuatro clasificados de la Confederación Africana de Futbol es Mamelodi Sundowns. El club disputa por segunda ocasión el Mundial de Clubes (sexto lugar en 2016), pero ¿de qué va el equipo?

Los primeros vestigios del club datan de 1964, cuando un grupo de jóvenes decidieron formar un equipo de futbol en Pretoria, Sudáfrica, puntualmente en Marabastad.

Después de cinco años el club fue vendido, así en 1970 fue reubicado a la ciudad de Mamelodi -de ahí toma su nombre- y formalmente fundado como Mamelodi Sundowns.

Para 1978 el equipo disputó la Segunda División y cinco años más tarde llegó a la National Professional Soccer League; sin embargo, solo estuvieron una temporada en ese torneo.

Posteriormente, y debido al Apartheid (que consistía en segregación racial) el club se unió a la recién creada National Soccer League; ahí jugó hasta 1995 y consiguió tres campeonatos.

Con el fin del Apartheid nació la South African Premiership y llegó una época de ensueño para el club.

Los ‘Bafana ba Style’ despuntaron al final de la década de los 90 y, con ello, aseguraron tres campeonatos de liga al hilo (1998, 199 y 2000), además de imponerse en el Bob Save Super Bowl (1998) y la Rothmans Cup (1999).

Poco a poco los sudafricanos se convirtieron en uno de los clubes más dominantes del continente y para 2001 disputaron su primera final de la CAF Champions League.

Lamentablemente, el equipo no pudo mantener el éxito al que estaba acostumbrado y, aunque ganó la liga local en 2005 y 2006, los años subsecuentes fueron oscuros.

A partir de 2013 Mamelodi Sundowns comenzó a transformarse con fichajes que favorecían el ataque y los resultados llegaron pronto.

El equipo se volvió en el amo y señor de la Premiership, con 10 títulos en 12 temporadas, incluidos ocho al hilo (2018 a 2025), así como dos segundos lugares (2015 y 2017).

A ello sumaron tres Nedbank Cup (2015, 2020 y 2022), dos Carling Knockout (2015, 2019), una copa MTN 8 (2021), una CAF Champions League (2016), una Supercopa de la CAF (2017) y una African Football League (2023).

