Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo

EFE

Jordi Alba, lateral izquierdo del Inter Miami, elogió a este domingo a Luis Enrique, entrenador del PSG que eliminó a los de Florida por 4-0 en los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA.



"Para mí Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo", afirmó en zona mixta sobre quien fue su técnico en el Barcelona y la selección de España. Las peores goleadas de Leo Messi, incluida la nueva ante el PSG

"He tenido muchos entrenadores que me han ayudado muchísimo, pero él quizá también (me ayudó) no solo en lo futbolístico sino en lo humano, el ver las cosas de otra manera cuando no se juega, muchas cosas que me ha ayudado", añadió.

Este partido de octavos del Mundial de Clubes presentaba múltiples historias cruzadas en torno al Barcelona, con Luis Enrique como entrenador y Ousmane Dembélé en el PSG y Javier Mascherano como técnico y Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el Inter Miami.



Además el defensa dijo que están "orgullosos" de su participación en este torneo y reconoció que el PSG es "un grandísimo rival" que "te somete mucho".