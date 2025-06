Las tormentas eléctricas, el enemigo #1 del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes ha ofrecido mucho espectáculo, pero también escenarios adversos, como las amenazas de tormenta eléctrica que, hasta el 20 de junio, han llevado a suspender momentáneamente cuatro encuentros:

En tres de ellos parecía más que evidente, puesto que estaba nublado y llovía, pero en el Palmeiras-Al Ahly, el cielo estaba despejado, lo que despertó dudas sobre los procedimientos.

