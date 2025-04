El técnico de León, durísimo contra la FIFA y Gianni Infantino

Enrique Gómez

Con la calentura de la derrota y la amenaza latente de su exclusión definitiva del Mundial de Clubes, el técnico del León, Eduardo Berizzo, no se guardó nada sobre la FIFA y mucho menos contra el presidente Gianni Infantino, a quien consideró incapaz de dirigir a una organización tan importante.

"No voy a descubrir nada de una organización tan sospechada de irregularidades", fue parte del ataque del entrenador.

El estratega de ‘La Fiera’ habló tras el partido perdido ante Cruz Azul, el cual sucedió apenas un día después de que Infantino revelara su plan para organizar una eliminatoria entre el América y Los Angeles FC para decidir quien tomará el lugar de León, club que aún no ha sido expulsado irremediablemente, pues se encuentra esperando la resolución del TAS respecto a su exclusión por multipropiedad.

🗣“No voy a decir nada de una organización sospechada de irregularidades, me pareció imprudente lo de Infantino sin esperar la resolución del TAS, no debió expresarse”.



Eduardo Berizzo - DT León sobre el Mundial de Clubes#futbol #ligamx #cruzazul #leon pic.twitter.com/mp2tEwjxhB — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 16, 2025

“Si el mundo fuese como yo quisiera, personas como Infantino no conducirían organizaciones como esta. La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido”, denunció el entrenador argentino, quien lamentó que este directivo expresara públicamente sus preferencias.

“El presidente de la FIFA no puede expresarse sobre un supuesto reemplazo sin esperar la resolución del TAS. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro. Ojalá el TAS no se condicione por estas declaraciones”, insistió el técnico de 55 años.

¿Qué dijo Infantino que molestó tanto a Berizzo?

Sin esperar a que se resolviera el tema, el presidente de la FIFA adelantó que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirma la postura de los organizadores, su plan es idéntico al que ya advertían los rumores desde hace semanas; o sea, invita a pensar que la FIFA siempre quiso prescindir del equipo ‘esmeralda’.

“En un par de semanas vamos a tener la resolución final y la vamos a respetar. Si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación, jugaremos un partido, un 'playoff', entre el equipo que perdió la final de la Liga de Campeones pasada, el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, el América”, declaró.

Parece difícil que León pueda ganar esta disputa, primero porque sí comparte dueño con el Pachuca, otro competidor en el Mundial de Clubes y después, porque en FIFA parecen muy seguros.