Publicación: miércoles 17 de diciembre de 2025

Reuters

El Mundial de Clubes femenino ya tiene fecha

El torneo había sido postergado.

La edición inaugural del Mundial de Clubes femenino de la FIFA tendrá lugar en enero de 2028, anunció el miércoles la entidad.

El torneo se disputará a mitad de temporada de las principales ligas nacionales europeas. La FIFA había retrasado la competición a 2028 desde su fecha original de 2026 en marzo de este año para permitir a las partes más tiempo para prepararse y dar a las jugadoras un respiro en un calendario ya apretado.

Aún no se ha confirmado la sede del torneo, en el que jugarán seis equipos en una etapa previa, y los tres ganadores pasarán a la fase de grupos junto con otros 13 clubes.

Alexia Putellas sumó otro MVP a su brillante carrera

La jugadora del Barcelona fue el motor de la Selección Española en el Final Four.
Putellas consiguió cinco tanto, incluidos dos en semifinales.
En total, la española disputó ocho encuentros para un total de 682 minutos.
Putellas no había ganado este galardón; en la edición pasada se lo llevó Aitana Bonmatí.
La mediocampista es una de las futbolistas más laureadas de la historia.

La fase de grupos constará de cuatro sectores de cuatro equipos, y los dos primeros de cada zona pasarán a la fase eliminatoria.

Las confederaciones de Asia, África, CONCACAF y CONMEBOL tendrán dos plazas directas cada una, mientras que la UEFA dispondrá de cinco.

Cuando se retrasó el Mundial de Clubes, la FIFA anunció otra competición, la Champions League femenina, en la que participan las seis campeonas continentales de clubes. Las semifinales y la final de esta competición tendrán lugar en Londres en enero de 2026.

Jornada de goleadas en la Champions League femenina

Real Madrid 6-2 Roma
Alba Redondo (2), Caroline Weir (2), Maëlle Lakrar y Eva Navarro marcaron por las 'Merengues'. Evelyne Viens y Emilie Haavi descontaron por las italianas.
Twente 1-1 Chelsea
El gol del Twente lo hizo Danique van Ginkel; el del Chelsea lo anotó Sandy Baltimore.
Manchester United 1-0 Valerenga
Maya Le Tissier anotó el único tanto del partido.
St. Pölten 0-6 Atlético de Madrid
Los goles los hicieron Gio Garbelini, Andrea Medina, Luany, Vilde Boe Risa y Fiamma Benítez.
Wolfsburg 4-0 Paris Saint-Germain
Los tantos fueron de Jackie Groenen, Ella Peddemors, Alexandra Popp y Janina Minge.

