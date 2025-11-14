El Mundial de Clubes femenino ya tiene fecha

Reuters

La edición inaugural del Mundial de Clubes femenino de la FIFA tendrá lugar en enero de 2028, anunció el miércoles la entidad.

El torneo se disputará a mitad de temporada de las principales ligas nacionales europeas. La FIFA había retrasado la competición a 2028 desde su fecha original de 2026 en marzo de este año para permitir a las partes más tiempo para prepararse y dar a las jugadoras un respiro en un calendario ya apretado.

Aún no se ha confirmado la sede del torneo, en el que jugarán seis equipos en una etapa previa, y los tres ganadores pasarán a la fase de grupos junto con otros 13 clubes.

La fase de grupos constará de cuatro sectores de cuatro equipos, y los dos primeros de cada zona pasarán a la fase eliminatoria.

Las confederaciones de Asia, África, CONCACAF y CONMEBOL tendrán dos plazas directas cada una, mientras que la UEFA dispondrá de cinco.

Cuando se retrasó el Mundial de Clubes, la FIFA anunció otra competición, la Champions League femenina, en la que participan las seis campeonas continentales de clubes. Las semifinales y la final de esta competición tendrán lugar en Londres en enero de 2026.