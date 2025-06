El mexicano Aturo Ramos, el nuevo 'enemigo' del Atlético de Madrid

Héctor Cantú

Javi Galán, defensa del Atlético de Madrid, consideró este lunes, tras la eliminación del Mundial de Clubes, que las actuaciones arbitrales han sido “un poco decepcionantes”, no sólo en el triunfo insuficiente por 1-0 con el Botafogo, sino también en la primera jornada en el 4-0 ante el París Saint Germain.

“Al final, el equipo se ha dejado todo. Teníamos mucha ilusión por este partido de meter un gol y que los otros viniesen detrás. Hemos tenido situaciones. Si llegamos a meter alguna en el primer tiempo hubiese cambiado alguna cosa. También el árbitro ha sido un poco decepcionante, también en el partido ante el PSG más allá del resultado. Nos quedamos con el trabajo y el esfuerzo de este lunes. A seguir”, valoró.

Por la misma línea fueron las declaraciones de Giuliano Simeone, quien sufrió una falta que no fue sancionada como penalti.

"Nunca vi algo igual, la verdad. Yo creo que fueron los dos penales. No lo vi de nuevo, capaz me equivoco, tendría que verlo de nuevo. Creo que no nos está favoreciendo en nada las decisiones, en todas las divididas, tenemos que jugar contra eso", detalló para la televisión.

El Atlético de Madrid se ha convertido en el primer equipo de la UEFA que ha quedado eliminado del Mundial de Clubes tras quedar ubicado en el tercer puesto de su grupo.