Corazones rotos; Cristiano Ronaldo no estará en el Mundial de Clubes

Héctor Cantú

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, ha dejado en claro que a pesar de que ha recibido varias ofertas provenientes de diferentes latitudes, no jugará el próximo Mundial de Clubes.

Una vez conquistado el título de la Nations League con Portugal, partido donde marcó el gol que envió el duelo a la definición desde la tanda de penaltis, la estrella ha asegurado que en los próximos días se dedicará a descansar y a prepara el inicio de la próxima temporada.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

“No estaré en el Mundial de Clubes. Algunos equipos sí me contactaron y se comunicaron conmigo. Algunos me hicieron sentido, otros no tanto”, detalló el lusitano.

Uno de los clubes que habría tenido contacto con CR7 habría sido el equipo de Rayados de Monterrey, representante mexicano que tiene entre sus filas a Sergio Ramos, gran amigo y excompañero de Cristiano en las épocas del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y su amor interminable con el gol

Aún se desconoce si Cristiano firmará su renovación con el club saudí Al-Nassr o si decidirá migrar a otra liga del mundo donde pueda mantenerse en forma de cara al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo llegó a 138 goles con la Selección de Portugal en la final ante España.