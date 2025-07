Con mucha, pero mucha "concentración", quizá Chelsea tenga una oportunidad

Redacción FOX Deportes

A estas alturas, Chelsea luce como la gran víctima en la final del Mundial de Clubes contra el poderoso Paris Saint-Germain, pero, quién sabe, quizá con "colocación" y "concentración" pueda levantar el título en el MetLife Stadium.

"La clave es jugar concentrados. La concentración y la colocación, no dar espacios a jugadores que son muy buenos", dijo Enzo Fernández argentino en declaraciones a los medios, donde también reconoció que "actualmente", el PSG de Luis Enrique es "el mejor equipo de futbol" del mundo.

De cara a la final, parece que toda la atención la tiene el equipo parisino después de haber destrozado (4-0) al Real Madrid, pero para el internacional argentino "es normal", pues además su nivel ha ido creciendo y "es el último campeón de la Champions League".

Aun así, el Chelsea confía en sus armas, en que son un "gran equipo y gran grupo" que podrá competirle al París Saint-Germain el domingo 13 de julio.

"Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría y la voy a disfrutar. No tanto como la del Mundial, pero casi", agregó Enzo, campeón del mundo con Argentina en 2022.

Chelsea y Paris Saint Germain se enfrentan a las 15:00 horas (tiempo del Este y hora local en Nueva Jersey) para decidir quién es el campeón de este nuevo Mundial de Clubes, torneo que comenzó hace un mes con 32 equipos, que se disputó en su totalidad en Estados Unidos y que volverá a jugarse hasta el 2029.