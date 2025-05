¿Cómo le va al América jugando partidos oficiales en Estados Unidos?

Enrique Gómez

Podrá ser el equipo más ‘grande’ de la Liga MX y aún el más ganador de la CONCACAF, pero el América no es precisamente un conquistador en Estados Unidos; de hecho, sus registros son muy discretos.

Y para mala fortuna del equipo ‘azulcrema’, el partido eliminatorio por el último boleto al Mundial de Clubes será en la Unión América y no precisamente en una sede ‘neutral’ sino en la casa de Los Ángeles FC, el BMO Field que visitó en diciembre de 2020 y se llevó una abultada derrota.

Desde el 2020 hasta la Fecha, el América ha perdido casi tantos partidos oficiales (o sea de Copa de Campeones de CONCACAF y de Leagues Cup) como los que ha ganado y al no haber un partido de vuelta en este duelo inventado por la FIFA, no hay una segunda oportunidad para el equipo mexicano; debe ganar este duelo único si no quiere llevar al extremo sus fracasos internaciones de los últimos tiempos.

Así los últimos partidos oficiales del América en Estados Unidos:

RIVAL RESULTADO FECHA TORNEO Columbus Crew Victoria en penales septiembre 2024 Campeones Cup Colorado Rapids Derrota en penales agosto 2024 Leagues Cup St. Louis City Victoria 4-2 Agosto 2024 Leagues Cup New England Victoria 4-0 abril 2024 ‘Concachampions’ Nashville SC Derrota en penales agosto 2023 Leagues Cup Chicago Fire Victoria 1-0 Agosto 2023 Leagues Cup Columbus Crew Derrota 4-1 julio 2023 Leagues Cup St. Louis City Victoria 4-0 Julio 2023 Leagues Cup Philadelphia Union Victoria 2-0 diciembre 2021 ‘Concachampions’ Portland Timbers Empate 1-1 abril 2021 ‘Concachampions’ Los Angeles FC Derrota 3-1 diciembre 2020 ‘Concachampions’ Atlanta United Derrota 1-0 diciembre 2020 ‘Concachampions’

*Balance: 6 victorias, 1 empate y 5 derrotas

Sorprende que el equipo con la plantilla más valiosa de CONCACAF tenga números tan parejos contra clubes de la MLS, pero no se le puede culpar por no rendir igual en Estados Unidos, después de un largo viaje. Y es que, por más afición que tengan las Águilas en el extranjero, es demasiado pretensioso aspirar a tener registros extraordinarios jugando en otro país.

Pero incluso contra equipos de la Liga MX, el equipo de André Jardine tiene una crisis en el plano internacional, misma que podrá remediar de golpe si clasifica al Mundial de Clubes en este play-in contra el LAFC.