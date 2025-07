Bryan González lo entndió todo: "La presión de Chivas te impulsa a dar el máximo"

Enrique Gómez

Hay jugadores que lo entienden todo, incluso a los 22 años. En su primer día con la rojiblanca encima, Bryan González aseguró que la presión de jugar en Chivas lo hará un mejor futbolista.

El Guadalajara presentó a su cuarto refuerzo (tercero de manera oficial más allá de que Diego Campillo ya está con el plantel) y a través de sus redes sociales, compartió las primeras palabras del lateral izquierdo, quien se presenta en su nuevo equipo a pocos días de disputar el Mundial de Clubes con el Pachuca, donde incluso metió un golazo de tiro libre en el primer partido contra el RB Salzburg.

“Sé la presión que tiene el jugar en un equipo como este, pero creo que también es muy bonito agarrar esa presión para bien y también es una motivación extra, que te hace correr más, que te impulsa a dar tu máximo. Me motiva muchísimo ver los estadios llenos, porque ya no sólo estás pelando por ti, sino por todos los millones de aficionados que tiene Chivas”, aseguró el futbolista nacido en Ciudad Juárez.

El ‘Cotorro’ está convencido que la exigencia de estar en el Guadalajara (equipo de alta popularidad en México y Estados Unidos, pero que no es campeón desde 2017) lo llevará a rendir más en la cancha y llegar a su máximo nivel; de hecho, desde que surgió la posibilidad de la transferencia, se emocionó.

“Cuando me dijeron que estaba la posibilidad, obviamente que te hable un club tan grande como es Chivas, créeme que me movió muchísimo. El pensar estar en este club es muy bonito y sobre todo porque mucha de mi familia le va a Chivas. Entonces, también está la parte familiar y creo que en lo personal me motiva mucho. Voy a dar todo de mí”, aseguró González en torno a su nuevo equipo.

Chivas debuta hasta la Jornada 2 (19 de julio ante León), por lo que Bryan dispondrá de dos semanas para adaptarse a la idea de Gabriel Milito y así estar listo para la presentación del ‘nuevo Rebaño’.