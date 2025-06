Benfica y Chelsea se enfrentarán en octavos del Mundial de Clubes

Oscar Sandoval

Chelsea venció 3-0 a Espérance de Túnez y aseguró un lugar en los octavos de final del Mundial de Clubes, avanzó en la segunda posición de su grupo y por ende enfrentará al líder del sector C que es Benfica. El cuadro portugués llegará con el papel de víctima y buscará dar otra sorpresa. We progress to the Round of 16! ⏭️ pic.twitter.com/v1VaUN6Tjz — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 25, 2025

Los octavos de final del Mundial de Clubes van tomando forma y después del triunfo de los ‘Blues’ sobre Espérance se confirmó la cuarta eliminatoria, en ella, el conjunto londinense enfrentará a Benfica que avanzó a la segunda ronda por delante de Bayern Munich y Boca Juniors.

El partido entre ‘Las Águilas’ y Chelsea está programado para el próximo sábado 28 de junio en Charlotte, el conjunto portugués jugará por segunda ocasión en dicho inmueble luego de hacerlo este martes frente a Bayern Munich.

Además de la eliminatoria entre Benfica y el cuadro inglés, están confirmados los duelos entre Palmeiras y Botafogo; Paris Saint-Germain e Inter Miami y Flamengo ante Bayern Munich.