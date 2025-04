América está buscando el tetracampeonato, no colarse al Mundial de Clubes

Enrique Gómez

Que nadie diga que el América se está candidateando para ocupar el lugar del León en el Mundial de Clubes. A diferencia del Alajuelense de Costa Rica, las Águilas no están haciendo campaña para ser el elegido de la FIFA en caso de que el TAS confirme la exclusión de ‘La Fiera’ para este torneo.

Pero, ¿le gustaría al América participar en el Mundial de Clubes? Sería hipócrita decir que no, pero Santiago Baños, el presidente del club azulcrema, aseguró que no han dedicado ningún tipo de atención o esfuerzo a esta posibilidad. Ya será turno de los organizadores elegir el equipo reemplazante.

“No le ponemos atención a nada de eso. Son especulaciones, pero ya no depende de FIFA, que ya dio su posición, que es muy clara al castigar a un equipo por la multipropiedad. Ahora es tema del TAS. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar en un Mundial de Clubes en este momento”, comentó el directivo azulcrema, quien está al tanto de los rumores y versiones que se han manejado al respecto.

“Se ha hablado de un partido América-LAF, hay muchas versiones. Que si el ranking, que si será el Alajuelense. No vale la pena hablar porque no hay nada oficial. Es una bronca de ellos, del León y el TAS. Nosotros no hemos recibido ninguna información de FIFA respecto del Mundial de Clubes”, aseguró.

Lo cierto es que el América no se ganó su pase al Mundial debido a sus constantes fracasos en la Copa de Campeones CONACAF, tal como lo fue su eliminación en cuartos de final ante Cruz Azul hace unos días.

“Estamos dolidos por el resultado en CONCACAF, no era lo que esperábamos, es una deuda que seguimos teniendo. El vestuario lo ha resentido, pero estamos listos para pensar en lo que viene, dejar ese descalabro atrás y buscar el tetracampeonato en la liga que es lo que nos queda ahora”, admitió.

¿Jugará el América el Mundial de Clubes en verano? Si es así, que quede claro que noha sido su intención.