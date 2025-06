¿Triplete en 9 minutos? el San Diego de 'Chucky' Lozano puede con eso y más

San Diego FC ha vuelto a hacer historia en la primera campaña de su historia luego de haber conseguido un triplete en menos de 10 minutos.

La hazaña se dio durante el partido entre el equipo de Hrinving ‘Chucky’ Lozano y Vancouver Whitecaps, uno de clubes con mejor rendimiento de la temporada.

Milan Iloski fue el encargado de animar la fiesta con el triplete más rápido de California. El primer gol de contrarremate, el segundo y el tercero al minuto 44.

MILAN ILOSKI HAT TRICK IN NINE MINUTES! 😱



What a way to score the first hat trick in club history. 👏 pic.twitter.com/eaSY4zkuWV