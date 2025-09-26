Sergio Busquets quiere ser entrenador, reveló Javier Mascherano

EFE

El director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que el mediocampista español Sergio Busquets, quien anunció anoche su retiro al término de esta temporada, le reveló que deseaba convertirse en entrenador una vez finalizase su carrera.

"Hemos hablado en el pasado y Busquets me dijo que intentará ser un entrenador. No sé en cuanto tiempo pero tiene todas las condiciones", dijo Mascherano a los medios en la previa del encuentro de este sábado de la MLS contra el Toronto CF.

"Me lo comentó ayer, él lo venía pensando las últimas semanas. Es una lástima porque es un jugador que todavía está vigente y podemos seguir disfrutando del nivel que tiene", agregó, sobre el anuncio de retirada que Busquets colgó este jueves en sus redes sociales.

El argentino solo tuvo elogios para Busquets, con quien compartió vestuario en el FC Barcelona, y a quien definió como "un jugador que cambió un poco la manera de pensar del volante central".

"Yo creo que no habría Rodri sin Busi. De los mejores mediocentros que vi en mi vida", resumió.

Y sostuvo que el Barcelona, que vivió con Busquets en el centro del campo el ciclo más glorioso de su historia, "fue fundamental" para el estilo del club catalán.

Además, indicó que Busquets se retira de una forma "muy natural y muy tranquila" y sabiendo que está en lo más alto.

El Inter Miami buscará este sábado escalar posiciones en la Conferencia Este de la MLS. Actualmente es tercero con 55 puntos, cuatro menos que el líder pero con dos partidos menos disputados.

Por lo que el conjunto dirigido por Mascherano y capitaneado por Lionel Messi todavía tiene en su mano el poder alzarse con el MLS Supporters Shield, el trofeo que se otorga al campeón de la temporada regular, que concluye el próximo 18 de octubre.