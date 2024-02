Sergio Busquets lo acepta: ha jugado lastimado

El Inter Miami prepara el primer Clásico de la temporada al cual tendrá que hacerle frente el próximo fin de semana cuando se mida a Orlando City.

El Clásico de la Florida reúne a los dos equipos que se enfrentarán por décimo cuarta ocasión en la historia, en la que los registros favorecen a los Leones con 6 victorias, 3 empates y solo 4 derrotas.

Sin embargo, las sensaciones para el equipo de Miami son de preocupación ante la posible ausencia de Sergio Busquets, quien presenta una lesión de la cual no se ha recuperado.

“No estoy al 100 por cien, estoy jugando con dolor. Tuve un esguince y forcé para estar en el primer partido. Poco a poco me siento mejor, el tobillo ya no está tan inflamado, pero todavía me molesta un poquito. Juego vendado y con tratamiento, pero nada nuevo, esto lo sabíamos desde que pasó la lesión”, confesó el exjugador del Barcelona.

Sin embargo, Sergio quiere estar en el duelo ante Orlando, sabiendo la importancia del clásico y lo que se juega en este partido.

“Los clásicos siempre son importantes, son intensos, hay mucha disputa. Yo creo que cada vez el clásico va cogiendo mucho más nivel. Orlando es un gran equipo, que ya hizo una gran temporada en la edición pasada y que se ha seguido reforzando muy bien, con jugadores conocidos, tanto de Europa como de aquí, de la liga y seguro que será un clásico muy disputado y ojalá que caiga para nosotros”, agregó.

Este será el tercer partido de Sergio Busquets ante Orlando City. En los últimos dos encuentros el saldo para el mediocampista español es de un empate y una victoria.