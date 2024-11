Se acabó el sueño del bicampeonato en la MLS

La Major League Soccer tendrá un nuevo campeón en la temporada 2024 luego de que NY Red Bulls eliminara en la primera ronda al campeón reinante, Columbus Crew.

El equipo de la Gran Manzana eliminó en dos partidos a uno de los equipos favoritos para ser el campeón en este ciclo. Por tener la corona en su poder, y por la plantilla que lo llevó a ser el tercer equipo con mejor rendimiento de la liga.

RED BULL RESPONSE! 🔴



Dante Vanzeir brings the hosts right back on level terms. @NewYorkRedBulls // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/VreQAxeepL