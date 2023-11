Se acabó, 'Chicharito' Hernández está fuera de Los Angeles Galaxy

El jugador no renovó con el equipo y en Guadalajara crece una ilusión

En realidad, la despedida de ‘Chicharito’ Hernández con la MLS fue hace fue hace casi seis meses, hoy solo se hizo oficial que el mexicano no volverá a jugar con el LA Galaxy.

El club angelino anunció la desvinculación con el goleador mexicano, quien después de cuatro temporadas deberá seguir su carrera en otro club, pues como él dijo hace unos días, aún no piensa en el retiro.

Javier Hernández, quien no juega en la MLS desde el 28 de mayo debido a una fuerte lesión en la rodilla, se despidió del club en redes sociales y agradeció a la afición, pues ya no tuvo oportunidad de hacerlo dentro de la cancha, toda vez que el club de California decidió no renovar su contrato.

“La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo LA Galaxy”, escribió el delantero de 35 años en Instagram, donde subió una fotografía atendiendo a los fans del equipo.

Por su parte, el club angelino anunció que “ha terminado la relación contractual con el Jugador Franquicia Javier 'Chicharito' Hernández. El contrato de Hernández ha terminado y el delantero no regresará al Galaxy para la temporada 2024” y especificó que “Hernández jugó por última vez para el LA Galaxy durante el partido de cuartos de final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023 del club contra Real Salt Lake el 7 de junio, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha”.

En 82 partidos jugados con el Galaxy durante cuatro temporadas disputadas (de 2020 a 2023), Hernández anotó 39 goles y seis asistencias. Quizá se esperaba más, pero al menos por momentos pudo recuperar su olfato goleador, mismo que parecía perdido desde su salida del Bayer Leverkusen en 2017.

¿Cuál será el próximo destino de ‘Chicharito’? ¿Será momento de regresar a Chivas luego de 13 años?