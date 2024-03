Se acabó, Carlos Vela dejará al LAFC, pero no se alejará de la NBA

El 'Bombardero' ya tendría nuevo equipo y no deberá moverse de Califronia

Todo lo que no quisieron darle en Los Ángeles se lo darán en San José y es por eso que Carlos Vela está muy cerca de arreglar su futuro como profesional de cara a la temporada 2024 de la MLS.

Aceptémoslo, regresar a México nunca fue opción para el ‘Bombardero’. Su idea siempre fue mantenerse en el futbol de Estados Unidos, preferentemente con Los Angeles FC, pero como finalmente no hubo un acuerdo tras la finalización del contrato, el atacante cambiará de club, aunque no saldrá de California.

De acuerdo con diversos reportes, Vela fichará con el San José Earthquakes (en lo que bien podría ser el último contrato de su carrera), pues este club sí pudo ofrecerle un estatus como jugador franquicia y un salario de 3 millones de dólares anuales por dos temporadas.

🇲🇽 Carlos Vela es crack desde 𝐜𝐡𝐚𝐯𝐢𝐭𝐨. 🔥@11CarlosV | #U17WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 1, 2024

Vela jugó seis años con el LAFC, fue campeón y se hizo ídolo, pero eso no quiere decir que la carrera del mexicano deba terminar solo porque no llegó a un acuerdo con un club que ya no lo ve como jugador franquicia, más si otra institución está dispuesta a brindarle su confianza a pesar de su veteranía.

El exjugador del Arsenal y la Real Sociedad cumple 35 años este día y aún tiene la motivación para jugar futbol (aunque éste nunca haya sido su deporte favorito), por lo que buscaba solucionar el tema de su futuro, sobre todo ahora que la temporada 2024 de la MLS ya arrancó con su primera jornada.

Todo parece indicar que Vela seguirá en la MLS, en California, en una ciudad donde no le quedan muy lejos los Warriors (NBA) y donde podrá mantener su estilo de vida.