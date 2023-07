Rodolfo Pizarro confirma salida de la MLS y contactos con la Liga MX

No tendrá la oportunidad de ser dirigido por el ‘Tata’ Martino ni de jugar junto a Lionel Messi.

Rodolfo Pizarro no sabía que el Inter de Miami podía decidir unilateralmente transferir a un jugador que tiene contrato, pero así es en la MLS, por lo que el mediocampista mexicano se queda con “mal sabor de boca” de no poder ser parte del nuevo proyecto y no haber estado a la altura del plan deportivo.

“Yo tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado, es un poco raro. Ya le pasó a otros compañeros que un día están y al día siguiente no. Creo que es la única liga en el mundo que hace esto, pero son las reglas y hay que acatarlo”, comentó el mediocampista en un encuentro con los medios de comunicación, donde dejó claro que esta será su última semana dentro del club de la Florida.

Rodolfo Pizarro admitió que existe interés de equipos en la liga mexicana, incluido Chivas.



El jugador de 29 años no pasa por su mejor momento, pero confirmó que algunos equipos de la Liga MX ya se han contactado con su representante para buscar su fichaje, aunque no aclaró si se trata de Chivas.

En cuando al ‘Tata’ Martino, Pizarro sabe que su salida del equipo no es una decisión suya.

“Solo he podido saludarlo, pero es un entrenador cuya trayectoria habla por sí misma. Le gusta que salgamos jugando de atrás, siempre me ha dado la confianza Me hubiera gustado quedarme con él y me queda mal sabor de boca no haber respondido al esfuerzo que hicieron los dueños del equipo”, agregó.

¿Cuál será el destino de Pizarro? Solo está confirmado que no será en el mediocampo con Messi.