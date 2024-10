Riqui Puig llegó para romper récords en la MLS

El español Riqui Puig se ha convertido, de nueva cuenta, en el héroe del LA Galaxy, luego de haber marcado un doblete y colaborado con una asistencia en el primer partido ante Colorao Rapids.

Puig ha impuesto un nuevo récord en el futbol de los Estados Unidos al convertirse en el primer futbolista en colaborar con gol o asistencia de manera consecutiva, en 13 partidos en todas las competiciones como local.

