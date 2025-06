Olivier Giroud y LAFC se separan

Se acabó la relación entre Olivier Giroud y el LAFC tras 1 año de trabajo.

El club anunció que “de mutuo acuerdo” decidieron poner fin al contrato que firmaron en agosto de 2024, que concluía en 2025 y que tenía opción de 1 año más.

El delantero nunca pudo establecerse como pieza fundamental del equipo, tan solo disputó 37 partidos en todas las competencias y apenas marcó cinco tantos y dio tres asistencias. En su palmarés quedo una U.S. Cup.

"It's yours, my friend!" 🏆



Scored in the Final ➡️ Delivered the Cup to the @LAFC3252 pic.twitter.com/maZileGDqH