NY Red Bulls, fuera de la copa por un gol de último minuto

El equipo de la Gran Manzana ha sufrido un golpe más que doloroso luego ser eliminado de la US Open Cup de los Estados Unidos.

El conjunto de Filadelfia se medirá por un puesto en la final al Nashville. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán el Minnesota United y el Austin.

Este duelo de cuartos entre el Philadelphia Union y los New York Red Bulls se tenía que haber jugado el pasado 9 de julio pero se aplazó por mal tiempo.



Tampoco este miércoles se escaparon de la lluvia, pero por fortuna el partido, aunque con un retraso de más de dos horas, pudo celebrarse.



Los Red Bulls se adelantaron en dos ocasiones con tantos del venezolano Wiki Carmona y de Eric Maxim Choupo-Moting, pero los locales respondieron de inmediato las dos veces con goles de Tai Baribo y Milan Iloski.



El Philadelphia Union completó la remontada en el minuto 89 con un gol de Olwethu Makhanya. En esa jugada se lesionó el portero visitante AJ Marcucci, que fue sustituido por el paraguayo Carlos Coronel.