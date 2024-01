Luis Suárez y Leo Messi encabezan la convocatoria rumbo a Asia

El Inter Miami está listo para emprender su gira por Asia, donde sostendrá cuatro partidos de pretemporada de cara al ciclo 2024.

Gerardo ‘Tata’ Martino ha convocado a lo más granado de su plantilla, incluidos los dos nuevos refuerzos del equipo, el delantero Luis Suárez y el defensa argentino Nicolás Freire, quien ante la prensa confirmó que la presencia de Martino le llevó a darle el sí al proyecto rosa.

“Es un club que tiene sueños, metas muy lindas por cumplir. Siempre me he guiado por lo que dice mi corazón, lo que dicen mis ganas de jugar al fútbol. El 'Tata' con su trayectoria como técnico también es de las cosas que me hicieron venir”, detalló en su presentación como refuerzo.

En total, Martino ha convocado a 25 jugadores, entre los que destacan Jordi Alba, Luis Suárez, Lionel Messi, Luis Suárez y Nicolás Freire.

Hasta el momento y luego de dos partidos de pretemporada, el Inter Miami aún no ha conseguido la victoria. Buscará mejorar su propuesta futbolística para enfrentar al Al Hilal, Al-Nassr, Hong Kong y Vissel Kobe.

Esta es la lista total de convocados de Inter Miami

Porteros:

Drake Callender

CJ Dos Santos

Cole Jensen

Defensas:

Jordi Alba

Noah Allen

Tomás Avilés

Israel Boatwright

Nicolás Freire

Tyler Hall

Sergii Kryvtsov

Christopher McVey

Ryan Sailor

DeAndre Yedlin

Mediocampistas:

Yannick Bright (2024 MLS SuperDraft Pick)

Sergio Busquets

Gregore

Julian Gressel

Robbie Robinson

David Ruiz

Lawson Sunderland

Robert Taylor

Delanteros