Los equipos que pasaron a semifinales de la MLS en solo dos partidos

La Major League Soccer ya tiene cuatro equipos clasificados a las semifinales de conferencia de la liga, en la postemporada 2024.

Solo este número de encuentros logró definirse en apenas dos partidos, dejando solamente un duelo definido para la ronda siguiente.

Six saves and the decisive one in the PK shootout? Stefan Frei MASTERCLASS!



Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/nPpQ9HGVAm