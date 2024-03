Lionel Messi, en duda para el próximo partido del Inter Miami

El vestuario del DC United recibió este jueves con alivió y decepción la posible ausencia por lesión de Lionel Messi con el Inter de Miami en el partido de la MLS que este próximo sábado disputarán los dos equipos en la capital federal.

"Probablemente la mitad de nuestro grupo o al menos parte de nuestro grupo dice que ahora no tenemos que preocuparnos de que alguien de ese nivel esté en el partido de este fin de semana", reconoció el entrenador del DC United, Troy Lesesne, en una rueda de prensa en los campos de entrenamiento del equipo.

"Y luego -añadió- hay otra parte del grupo que probablemente quería que jugara para probarse a sí mismos y a nuestro club contra el mejor de todos los tiempos".

Messi fue sustituido con molestias en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ganado este miércoles por el Inter de Miami al Nashville SC 3-1 y su entrenador, Gerardo 'Tata' Martino, avisó que seguramente no jugará el sábado.

Lesesne aseguró que la ausencia de Messi "permite a los jugadores no concentrarse tanto en alguien que tiene ese nivel de talento", pero también dijo que el foco del DC United durante la semana de preparación no ha girado entorno al astro argentino.

"Lo que hemos tratado de hacer ha sido no concentrarnos demasiado en Messi y asegurar que nos preparamos de la manera que necesitamos, sin importar si juega o no. Y ahora obviamente tenemos que tener en cuenta que es posible que no juegue y ahora podemos concentrarnos completamente en cómo queremos abordar el partido" dijo.

Por su parte, el defensa portugués Pedro Santos, también apuntó a que en el vestuario del DC United hay una "mezcla" de sentimientos después de saber que Messi probablemente se perderá el partido.

"Obviamente todo el mundo quiere jugar contra Messi, incluso si puede ser una amenaza para nosotros. Creo que es una oportunidad para todos de jugar contra un grande como él. De todas formas, sabemos que si no juega tenemos más posibilidades de conseguir los tres puntos. Diría que es una mezcla de ambas cosas", dijo Santos.

Tanto el entrenador como Santos recordaron que aunque Messi no esté el sábado, los de Miami cuentan con Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, que suponen un desafío. El uruguayo, de hecho, anotó el primer gol del Inter ayer frente al Nashville.

El DC United ha arrancado la temporada de la MLS con una victoria y dos empates, por lo que suma 5 puntos y está en la sexta posición de la tabla. El Inter de Miami va primero con 7 puntos pero con un partido más.