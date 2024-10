Lionel Messi, elegido el mejor jugador del mes en la MLS

El delantero del Inter Miami fue reconocido como el futbolista del mes de octubre en la Major League Soccer luego de su descomunal actuación en la última fecha de la temporada regular, en la que se despachó con un triplete.

Messi es el único futbolista en la temporada que ha conseguido esa condecoración en dos ocasiones. Se llevó el reconocimiento en el mes de abril y ha repetido en octubre.

Messi marcó seis goles en los cuatro partidos que disputó en el último mes en los que solo jugó dos duelos completos, quedando a tres goles del líder de goleo, Christian Benteke.

Define accuracy 🏹 Leo Messi is the @mls player of the month 👏 pic.twitter.com/OOw0yAsNf0