Lionel Messi, a unos días de debutar en la MLS

Aún no se termina de digerir del todo la primera fiebre que causó Lionel Messi con su llegada al futbol de Estados Unidos y, por ende, la consecución del título de la Leagues Cup y ya tiene dos nuevos retos en el horizonte por sortear.

Días atrás Leo se convirtió en el jugador más laureado en la historia del futbol mundial tras alcanzar los 44 títulos durante su carrera, cifra que podría superar a finales de septiembre si logra llevar de nuevo a su equipo al título de la US Open Cup que se jugará a finales de septiembre.

El debut de Leo Messi en la MLS será el próximo sábado en una de las plazas más complicadas del futbol de los Estados Unidos.

Inter Miami enfrentará en calidad de visitante a NY Red Bulls, tres días después de haberse medido ante Cincinnatti FC en el partido de las semifinales de la US Open Cup.

La relevancia de viajar a Nueva York no es menor para el equipo rosado que no gana desde el mes de mayo en la temporada de la MLS, cuando se impuso a New England Revolution por 2-1.

Después se vino una seguidilla de 8 derrotas y dos empates de iniciar su andar en la Leagues Cup, que terminaron conquistando.

Justo, dentro de esa mala racha de derrotas, se dio una ante NY Red Bulls, en casa, donde fueron superados por la mínima diferencia.

Lionel Messi intentará revertir esta situación en los próximos partidos. Si el equipo de la Florida aún aspira a clasificarse a la postemporada, no puede dejarse más puntos en el camino.