Leo Messi se quedó a tres goles de ganar la Bota de Oro

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, se quedó a tres goles de lograr la Bota de Oro de la temporada 2024 en la Major League Soccer que terminó en su fase regular.

Messi, quien marcó un triplete en el último partido en la goleada de 6-2 sobre New England Revolution, dejó en 20 su marca goleadora en la temporada, tres goles menos que Christian Benteke, el máximo artillero del 2024.

Christian se convirtió así en el tercer jugador en la historia del equipo en en conquistar el premio al máximo anotador del campeonato, algo que en e pasado lograron Dwyne de Rosario y Luciano Emilio.

Con las anotaciones conseguidas, además de Messi, Benteke superó a Luis Suárez, Denis Bouanga y Cucho Hernández.

23 goals on the year 🔥



Christian Benteke: Golden Boot pres. by Audi winner. pic.twitter.com/TfGxLTkft8