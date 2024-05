Leo Messi se prepara para regresar a la titularidad

Tras no subir al vuelo de siete horas hacia Vancouver para el último partido contra los Whitecaps, el argentino Lionel Messi regresará al once del Inter Miami para afrontar este miércoles al Atlanta United en la decimoséptima jornada de la MLS.



Messi, al igual que el uruguayo Luis Suárez y el español Sergio Busquets, no voló a Canadá para guardar energías de cara a los dos compromisos del Inter Miami como local contra Atlanta y Saint Louis.

El argentino se sumará posteriormente a la concentración de la Albiceleste para empezar la preparación previa a la Copa América, con partidos amistosos contra Ecuador en Chicago y Guatemala en Washington.



Pero antes Messi liderará al Inter Miami, líder de la conferencia Este de la MLS, que suma diez partidos sin derrotas.



El argentino acumula diez goles en la MLS y está a tres del máximo artillero, el colombiano Christian 'Chicho' Arango (Real Salt Lake).



"La idea es que juegue los dos partidos, pero bueno, primero hay que jugar el de mañana para pensar en el siguiente", aseguró Martino en la rueda de prensa previa el encuentro.



Vive un buen momento Messi, que aprovechó el descanso del pasado fin de semana para acudir junto a sus hijos a un torneo juvenil organizado por el Inter Miami en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

"Es algo que le permite Miami y Estados Unidos de poder transformarse por algunos instantes en una persona normal. Y también demuestra el compromiso con el club, de ser el anfitrión de este torneo, son cosas que lo ponen muy contento porque lo ponen más cerca de una persona terrenal", comentó Martino.



Necesita puntos el Inter Miami para defenderse de la presión del Cincinnati del MVP argentino Lucho Acosta, que suma siete victorias consecutivas y está a una unidad de los de Florida en la tabla, con un partido menos.



El Cincinnati, ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular, recibirá este miércoles al Nashville.



En el Oeste el líder es el Real Salt Lake de Arango, que tendrá una visita exigente a los Seattle Sounders del peruano Raúl Ruidíaz.

Lionel Messi y Luis Suárez hacen lo que quieren en la MLS

A cuatro puntos del RSL está el Minnesota, segundo, que se verá las caras con el Los Ángeles FC del español Ilie Sánchez, cuarto.



Los Galaxy, terceros, recibirán al Dallas en un derbi español entre Riqui Puig y Asier Illarramendi.



Puig, ex del Barcelona viene de anotar un gol en la victoria por 2-1 de los angelinos contra el Houston Dynamo, mientras que el exmadridista Illarramendi marcó y dio una asistencia en último 3-3 del Dallas contra el RSL.