Leo Messi podría volver a quedarse en la banca ante Vissel Kobe

Lionel Messi dejó varios ‘corazones rotos’ en Hong Kong luego de no haber participado en el partido amistoso donde el Inter Miami derrotó 2-0 al equipo local.

Una lesión impidió que Leo fuera parte del cotejo, una situación que generó malestar en la afición, la cual solicitó al gobierno y a la empresa organizadora del partido amistoso, que regresara el precio de las entradas.

Con Leo Messi en la banca, el Inter Miami se cura las heridas ante Hong Kong

Gerardo Martino confirmó que fue una decisión técnica y médica la que impidió que Leo pisara el césped. Lo hizo los días previos en clínicas con niños y le día del partido calentó para el deleite de los asistentes. Pero no más. No jugó y tampoco recibió el trofeo que el Inter Miami recibió por haber ganado el partido amistoso.

Ahora, en su llegada a Japón, Leo no ha podido confirmar si estará o no para el duelo ante el Vissel Kobe a celebrarse el día de mañana.

“Si soy sincero, todavía no sé si podré o no (jugar).Me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo. Hoy en la tarde vamos a entrenar y me voy a probar nuevamente”, aceptó Messi en conferencia de prensa.

En el mismo ejercicio se mostró conflictuado por no haber podido jugar en Hong Kong, pero reiteró que son cosas del futbol que pueden pasarle a cualquier jugador.

“No pude estar contra Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar y más cuando se trata de este tipo de partidos que viajamos de tan lejos y que la gente estaba tan ilusionada de vernos. Ojalá podamos regresar a Hong Kong muy pronto”, agregó.

El Inter Miami enfrentará al Vissel Kobe, en el que será su penúltimo partido de preparación antes de comenzar la temporada 2024 de la MLS.