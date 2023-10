La MLS estrenará formato de Playoffs

New York Red Bulls contra Charlotte y Sporting Kansas City frente a San Jose Earthquakes son los dos emparejamientos que se disputarán mañana en la ronda de 'wild card' (comodín) de la MLS, una novedad de este año en la liga norteamericana para sus 'playoff'.

La MLS cerró la semana pasada su temporada regular y las eliminatorias para determinar el vencedor de la MLS Cup llegan este año con importantes novedades.

La primera es la introducción de la ronda de comodines o 'wild card', en la que se medirán a partido único los equipos que terminaron en octava y novena posición en las dos conferencias.



Así, los New York Red Bulls, como octavos del Este, recibirán este miércoles en su campo al Charlotte (noveno) mientras que el Sporting Kansas City, octavo del Oeste y con el mexicano Alan Pulido a la cabeza, se verá las caras en casa contra los San Jose Earthquakes (novenos).



Serán duelos a cara o cruz y si tras 90 minutos no hay un vencedor entonces el encuentro se decidirá en la tanda de penaltis (no habrá prórroga).



Los ganadores de la ronda de comodines entrarán en el cuadro de los 'playoff' de la MLS y jugarán contra los cabezas de serie de ambas conferencias: el Cincinnati, campeón del MLS Supporters' Shield, mejor equipo del Este y que cuenta con el argentino Luciano Acosta como líder; y el St. Louis City, sorprendente debutante este año y que fue primero en el Oeste.



Otra novedad de la MLS para este año es que la primera ronda del 'playoff', que empezará este fin de semana, se disputará al mejor de tres encuentros.

El primer y el tercer partido -este solo si es necesario- se jugarán en el estadio del equipo que obtuvo más puntos en la temporada regular y tampoco en este caso habrá prórrogas: si un duelo termina en empate, los penaltis dictarán sentencia.



A la espera de que el Cincinnati conozca a su rival, el resto de emparejamientos de la primera ronda de los 'playoff' incluyen en el Este la serie entre el Orlando City del uruguayo Facundo Torres (segundo) y el Nashville (séptimo), el cruce entre el Columbus Crew del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (tercero) y el Atlanta United del argentino Thiago Almada (sexto), y el duelo entre el Philadelphia Union (cuarto) y el New England Revolution (quinto).



En el Oeste, el St. Louis City (primero) todavía no sabe quién será su contrincante, los Seattle Sounders (segundos) se enfrentarán al Dallas (séptimo), Los Angeles FC del mexicano Carlos Vela (terceros y vigentes campeones de la MLS Cup) competirán contra los Vancouver Whitecaps (sextos), y el Houston Dynamo que lidera el mexicano Héctor Herrera (cuarto) se verá las caras con el Real Salt Lake (quinto).



Tras esta primera ronda de los 'playoff' volverán las eliminatorias a partido único para las semifinales de conferencia (25-26 de noviembre), finales de conferencia (2-3 de diciembre) y la final de la MLS Cup (9 de diciembre).