La leyenda del arco de Estados Unidos, Brad Guzan, anuncia su retiro

Héctor Cantú

El veterano arquero de los Estados Unidos, Brad Guzan, ha aunciado su retiro del futbol profesional a unas horas de que la selección de las Barras y las Estrellas dispute un partido amistoso ante Australia.

La decisión entrará en vigor una vez que termine la temporada regular de la MLS, donde Atlanta United ha quedado eliminado de poder disputar la postemporada.

Guzan jugó al futbol profesional durante 21 años, donde defendió los colores de Chivas USA, Aston Villa y Atlanta United. Con la selección absoluta de los Estados Unidos, en total disputó 64 partidos.

Screw it, here’s EVERY SINGLE GUUUUZ SAVE in Atlanta 🧤#ThankYouBrad pic.twitter.com/l0LFtoNkWq — Atlanta United FC (@ATLUTD) October 14, 2025

Los títulos de Guzan se resumen en tres Copa Oro ganadas con los Estados Unidos, y tres títulos más con Atlanta United, club con el que consiguió la MLS Cup en la edición 2018.

Este jueves, el arquero dará una conferencia de prensa donde dará detalles de la decisión que tomó y los pasos que seguirá en su futuro cercano.