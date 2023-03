LA Galaxy tiene su peor inicio en la historia de la MLS

LA Galaxy empató este sábado ante Portland Timbers y consumó el peor arranque de su historia en la MLS, el conjunto angelino no conoce la victoria en lo que va de la temporada y cayó al puesto 12 de la Conferencia Oeste ocupando la antepenúltima posición con tres puntos de 12 posibles.

El mal momento de Galaxy no pasa únicamente por los resultados, el equipo de Greg Vanney no luce y no tiene pegada, la ausencia de ‘Chicharito’ Hernández se nota en un cuadro que ha marcado dos goles en cuatro partidos reflejando la crisis del cuadro de Los Angeles en el inicio de la temporada en la MLS.

Es el peor arranque en la historia de la franquicia y el delantero mexicano seguirá siendo baja al menos las próximas semanas, tres empates y una derrota es el saldo del conjunto angelino que enfrentará a Seattle Sounders en la próxima jornada.

LA Galaxy no ha ganado en lo que va de la temporada y deberá corregir el rumbo de inmediato, el curso recién comienza, pero está perdiendo puntos que lo mantendrán en desventaja lo que resta de la campaña.