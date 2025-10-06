Jordi Alba anuncia su retiro del futbol profesional

Héctor Cantú

El futbolista español, Jordi Alba, ha anunciado su retiro del futbol profesional apenas tres días después de que su compañero de mil batallas, Sergio Busquets, recibiera un homenaje de retiro en la casa del Inter Miami.

Jordi Alba, quien compartió vestidor con Busquets en el Barcelona, la Selección Española y el Inter Miami, ha tomado la decisión de no jugar más al futbol profesional a una semana de que termine la temporada regular de la Major League Soccer.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el campeón de Europa con España ha confirmado esta decisión a pesar de tener contrato firmado con el equipo de la Florida hasta 2027.

“Hola, ha llegado el momento de cerrar un maravilloso capítulo en mi vida. He decidido poner un punto final a mi carrera como futbolista profesional al finalizar esta temporada”, confirma el jugador en el video.

En el material audiovisual, Alba agradece al Inter Miami por la oportunidad de ampliar un poco más su trayecto en las canchas, a su familia y al Barcelona, al que ha denominado el club de sus amores.

Un lateral único.

Historia del Barça.

Gracias, Jordi. pic.twitter.com/GrnzT3yUH4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 7, 2025

El anuncio se da apenas unos días después de que Jordi Alba marcara su primer doblete en la Major League Soccer, cifra que lo llevó a ser parte del equipo ideal de la semana.

El Inter Miami tiene aún dos partidos de temporada regular por disputar, antes de iniciar su aventura en la postemporada, donde intentarán levantar el título para poner la cereza del pastel a las carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos gigantes que dejan huella en los campos del futbol mundial.