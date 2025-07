Javier Mascherano lo acepta: su club fue superado de inicio a fin

Héctor Cantú

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, lamentó este miércoles la derrota por 3-0 ante el Cincinnati en la MLS, una goleada que atribuyó al "trajín muy grande" que acumula su equipo, una carga que "se termina pagando".



"Claramente hoy hemos sido superados desde el principio del partido", dijo Mascherano en una rueda de prensa al finalizar el encuentro.

Evander with goals in five straight 🫡 pic.twitter.com/1SDApCaIVp — FC Cincinnati (@fccincinnati) July 17, 2025

El Cincinnati rompió con este resultado con una racha de cinco victorias seguidas del Inter Miami, con cinco dobletes de Lionel Messi.



"Venimos con un trajín muy grande y a la larga se termina pagando", lamentó el entrenador del Inter Miami, uno de los equipos que disputó el Mundial de Clubes de la FIFA.



Mascherano se mostró "preocupado" tanto por el resultado "como la manera": "Nos pusieron desde el principio bajo una gran presión, no estábamos frescos. Nos han ganado muy bien".

El técnico argentino abogó por "dar la vuelta a la página" y por "descansar y juntar energías" para el partido que disputarán el sábado ante el New York Red Bulls antes de enfrentar una semana sin partido intersemanal.



"Tenemos que buscar entre dosificar, no resentir al equipo, competir y ganar. Es un combo explosivo, donde no hay una receta", dijo.