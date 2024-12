Javier Mascherano, feliz de reencontrarse con viejos amigos

El Inter Miami comienza una nueva era bajo el mando del argentino Javier Mascherano, el técnico encargado de comandar los hilos para la próxima temporada.

La decisión del exjugador del Barcelona parece acertada de botepronto, por el conocimiento que tiene de la plantilla y por la relación que tiene con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

“No solamente me une la relación con Leo, tengo otros 3 jugadores en la plantilla con los que he jugado mucho tiempo. Tengo una relación muy cercana que no voy a negar. Estoy convencido de que puedo hacerlo bien”, detalló el nuevo estratega en su presentación oficial.

Al ser cuestionado sobre los títulos, Javier prefirió mantenerse mesurado y no prometerlos al por mayor a pesar de que sabe que el Inter Miami, por plantilla, está obligado a ser campeón en los Estados Unidos.

“Este nuevo trabajo es un reto mayúsculo. Sería hipócrita si uno viene y promete títulos. Lo que uno puede prometer es trabajar para tener un equipo competitivo. Mi objetivo es trabajar y construir un equipo que tenga opciones de título en todas las competiciones”, agregó el sudamericano.

Aunque Javier apenas acumula tres años de experiencia como director técnico, los años que construyó como futbolista pesan más y le dan el avala para asumir el cargo.

“La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo 3 años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido”, sentenció.

El Inter Miami es uno de los equipos que estarán presentes en el próximo Mundial de Clubes donde ha sido colocado en el Bombo 4.