Inter Miami se resigna a no tener a Lionel Messi en la final

El español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, reconoció este martes que la posible baja del argentino Lionel Messi en la final de la Copa 'US Open' que su equipo disputará el miércoles ante el Houston Dynamo, representaría un "hándicap" por la "diferencia abismal" que marca la 'Pulga'.



"Es un hándicap cuando no tienes al mejor del mundo, que marca una diferencia abismal en todas las estadísticas. Vamos a esperar, ojalá haya algún chance que pueda estar, y si no habrá otro compañero que va a dar otras cosas al equipo. Intentamos ser mejor equipo y estar mejor preparados", afirmó Busquets en la rueda de prensa previa a la final.

El Inter Miami encara la final con la duda de Messi y con la baja casi segura del español Jordi Alba, que sufrió una lesión muscular la semana pasada en un partido de la MLS contra el Toronto.



"Leo tiene la ilusión y las ganas de poder llegar y ganar un título, pero por la experiencia y el conocerse, va a ver hasta qué punto puede llegar. Tenemos la experiencia de que ya le volvió a pasar ese problema el otro día. Cuando parecía que todo estaba bien volvió a pasar. Él mejor que nadie va a saber cómo se siente", afirmó Busquets.



El centrocampista español, que fichó por el Inter Miami el último verano tras una etapa dorada en el Barcelona, consideró que es un "regalo" para él volver a compartir el vestuario con Messi.

"Jugar al lado de él ya sabéis lo que es, hemos jugado muchos años juntos, nos hemos vuelto a encontrar. Esos años nos han dado el conocernos, el asociarnos de la mejor manera. Para mí es un regalo estar al lado suyo", dijo.



Busquets expresó su satisfacción por la nueva experiencia personal y profesional en el fútbol estadounidense, aunque reconoció con honestidad que la MLS todavía no tiene una gran preparación a nivel técnico y táctico.



"Yo ya seguía la liga, no cien por cien por el cambio de horario, pero sabía lo que me iba a encontrar. Hemos tenido la suerte que a través de Leo ha habido campo lleno casi siempre y eso lo hace mucho más lindo. Es una liga con un nivel físico muy alto y un poco menos de rigor técnico y táctico. Es un poco diferente, hay equipos que lo controlan más, la mayoría un poco menos", aseguró.



También mostró su aprecio por el mexicano Héctor Herrera, con el que se enfrentó en LaLiga cuando el medio jugaba en el Atlético Madrid.



"Nos conocemos por habernos enfrentado en España, cuando estaba en el Atlético. Es un jugador de gran calidad, de experiencia, es un placer que haya jugadores como él que elevan el nivel de la MLS", dijo.