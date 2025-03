Inter Miami, líder invicto en la MLS

El Inter Miami se convirtió en el nuevo líder de la Major League Soccer luego de vencer por 2-1, a Atlanta United en un partido de muchas emociones que incluyó la remontada para el equipo de la Florida.

Miami necesitaba sumar de a tres puntos para llegar al liderato general, y aunque el trámite del partido los puso contra la pared, al final el equipo rosado logró dar la estocada para sumar las tres unidades.

Los reflectores se los llevó el capitán del equipo de la Florida, Lionel Messi, quien reapareció luego de dos partidos de ausencia por lesión.

Atlanta United fue el primero en marcar el gol que los adelantó en el tanteador. Con un gol a los 11 minutos de tiempo corrido, Emmanuel Latte desató la locura en el Mercedes Benz Stadium.

Pero el gusto duró muy poco para los de casa, que nueve minutos después se viero emparejados en el tanteador gracias a un golazo de Leo Messi, quien picó la pelota para superar a Brad Guzan.

Messi tuvo un partido fantástico y estuvo cerca de marcar un doblete, pero su intento de disparo se fue por fuera.

El Inter Miami nunca dejó de pelear y buscó los resquicios necesarios para poder lograr la remontada. Fue tanto el asedio que al final, se cosecharon los frutos de la insistencia.

FAFA WITH A HEADER TO GIVE US THE LEAD 💥 pic.twitter.com/SOlavsIlzL