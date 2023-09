Inter Miami deberá sobrevivir dos semanas sin Lionel Messi

Sólo han pasado 45 días desde que el argentino Lionel Messi debutó con Inter Miami, pero suficientes para que el campeón del mundo cambiara la historia de su nuevo club al entregarle el primer título de su historia en la Leagues Cup.



Como si fuera poco, el equipo se clasificó para la final de la Copa US Open y relanzó sus ambiciones de 'playoffs' en la MLS con once goles y cinco asistencias en once partidos del Diez.

Todo ha sido una sonrisa para el Inter Miami en el último mes y medio, pero el club del argentino Gerardo 'Tata' Martino se enfrenta ahora a un nuevo desafío: sobrevivir dos semanas sin Messi, quien arrancará con Argentina la fase de clasificación al Mundial de 2026.



La MLS no para para las fechas FIFA y el Inter Miami deberá jugar sin Messi en el partido del próximo sábado contra el Sporting Kansas City. Además, está en el aire la participación del astro argentino en la jornada siguiente, cuando el club de Martino visitará el difícil campo del Atlanta United.



El Inter Miami, que acaparó los reflectores este verano al reeditar un trío estelar ya visto en el Barcelona con Messi, Sergi Busquets y Jordi Alba, perderá a su número diez, que le dio once goles y cinco asistencias en once partidos con la nueva camiseta.

Tuvo un debut soñado el 21 de julio en la Leagues Cup, al anotar el gol del triunfo con una falta directa en el tiempo añadido, y arrancó su nueva etapa con diez goles en siete partidos. Superó dos tandas de penaltis para coronarse campeón de la Leagues Cup y ganó otra para clasificarse a la final de la US Open Cup, tras eliminar al Cincinnati.



El campeón del mundo, de 36 años, volvió a ser decisivo este domingo en el partido ganado 3-1 en el campo del Los Ángeles FC, cuando dio dos asistencias, una de ellas a Jordi Alba.



En un mes y medio, Messi ya puso en su objetivo el récord de goles del Inter Miami, que ostenta su compatriota Gonzalo Higuaín (29).



EL 'TATA' SE QUEDA CON 12 JUGADORES DE CAMPO



Y es que Messi será la baja más importante del Inter Miami ante el Sporting, pero no la única. Martino se quedará con apenas doce jugadores de campo en el Florida Blue Training Center durante esta fecha FIFA.



"Nosotros jugaremos con lo que nos quede, porque tenemos aún doce jugadores de campo, tendremos que completar todo un banco de suplentes con chicos del segundo equipo, atendiendo que ya tenemos chicos en el primer equipo. Lo sabíamos, esto está estipulado desde hace mucho tiempo y lo único que tenemos que hacer es sacar adelante el partido", afirmó Martino en una reciente rueda de prensa.

"No hay demasiado por hacer, es entender que tenemos la posibilidad de que muchos futbolistas vayan convocados, y esta cuestión, al margen de los retos que tenemos como equipo en la fecha FIFA, lo sigo viendo como algo para festejar, el que tantos vayan con su selección", agregó.



La ausencia de Messi no sólo es un problema para el Inter Miami, sino también para la MLS, una liga que lo apostó todo sobre el fichaje de Messi para promover su marca de forma, esperan en las oficinas de Nueva York, definitiva.



La MLS no duda en referirse a Messi como 'el mejor de siempre' y perder a su estrella durante dos semanas supone una limitación a tener en cuenta.



Por eso, la liga estadounidense baraja la idea de introducir un parón de selecciones, al igual que las grandes ligas europeas, a partir de la próxima temporada.



Aún no está claro cuántos partidos se perderá Messi por las dos próximos fechas FIFA. Podrían ser dos o cuatro, dependiendo de cómo regrese el argentino de las concentraciones de su selección. Eso sí, contrariamente a lo que ocurrió durante toda su carrera en Europa, el argentino no tendrá problemas de cambio horario en el regreso a su club