Golazo desde la media cancha... ¡solo en la MLS!

Héctor Cantú

De vez en cuando, en la Major League Soccer se ven historias formidables como la que sucedió este fin de semana en la jornada 33.

Nectarios Triantis maró un golazo desde la media cancha con el que puso el 3-1 definitivo de Minnesota United sobre San Diego FC.

El griego Triantis hizo historia en su primer partido disputado con su nuevo equipo de la MLS.

Entre lo más destacado de la jornada, también está la lista de cuatro jugadores distintos que en un solo fin de semana marcaron un hat-trick, algo que nunca había sucedido en el futbol de los Estados Unidos.