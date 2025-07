Giorgio Chiellini se convierte en accionista del LAFC

El exfutbolista italiano Giorgio Chiellini se unió al grupo propietario de Los Angeles FC (LAFC), según anunció el club estadounidense en un comunicado.

De esta manera, Chiellini renueva su vinculación con el LAFC, esta vez como inversor, tras disputar una temporada en sus filas antes de su retirada en 2023 y tras formar parte del cuerpo técnico del primer equipo como entrenador de desarrollo de jugadores en 2024.

"Cuando llegué aquí hace tres años como jugador, inmediatamente sentí que este club tenía algo especial. Es una organización ambiciosa, construida por personas extraordinarias y apoyada por una comunidad que realmente te hace sentir como en casa. Por eso, el año pasado, expresé mi deseo de convertirme en propietario, y ahora me enorgullece continuar este camino y apoyar un proyecto en el que creo profundamente", señaló.

📰 Giorgio Chiellini is now part of LAFC Ownership pic.twitter.com/bxx8WocCf2