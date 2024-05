Gerardo Martino y una noche oscura para Inter Miami

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este miércoles que "no hay nada positivo" de llevarse el partido perdido este miércoles en casa contra el Atlanta United (1-3).

"Hoy positivo no hay nada. Lo único que me puedo agarrar es cómo resolver el problema que nos presentan los equipos que juegan con línea de cinco. Fue inesperada, no he visto síntomas de cansancio el lunes o el martes", aseguró Martino en la rueda de prensa posterior al partido.

"La primera sensación fue que nos faltaba una marcha más. De todas maneras no es un partido donde yo tenga que analizar qué pasó, porque pasó absolutamente de todo. Fue una noche donde el equipo retrocedió respecto a partidos pasados. Hoy la verdad que lucimos muy inconexos en todas las líneas", comentó Martino.

En la rueda de prensa, el técnico argentino fue preguntado sobre los rumores de que Leo Messi, que anotó un gol este miércoles, esté gestionando energías de cara a la Copa América.

"No puedo responder a esas especulaciones porque no tienen ningún tipo de sentido", afirmó.

El Inter Miami perdió por primera vez en diez partidos de la MLS al rendirse 1-3 contra el Atlanta United pese a un gol de Leo Messi, en su regreso como titular tras no participar en la visita del pasado sábado al Vancouver.