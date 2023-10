Estados Unidos, deseoso de regresar a la senda del triunfo

IT'S MATCH DAY IN NASHVILLE 🎸



𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲



🇺🇸 USA vs Ghana 🇬🇭



8:30 PM ET

📍Nashville, TN



📺 TNT, @SportsonMax / @Telemundo,@NBCUniverso



Match Preview » https://t.co/qC5xkKIEiN pic.twitter.com/54vORSmJ8U