Esta noche, Denis Bouanga puede mandar a Leo Messi al segundo lugar

Héctor Cantú

La MLS podría tener un nuevo líder de goleo en solitario esta misma noche, si el delantero del LAFC, Denis Bouanga, es capaz de marcar, al menos en una ocasión, ante Toronto FC.

La batalla por la Bota de Oro en el futbol de los Estados Unidos está al rojo vivo y hoy, el ghanés, tiene una oportunidad de oro para tomar la delantera en uno de los tres partidos que aún le restan por jugar en la temporada regular al equipo angelino.

Bouanga nunca se ha medido ante Toronto FC y en esta ocasión, intentará sumarlo a su lista de víctimas en la MLS en un partido donde el LAFC buscará escalar a la tercera posición en la clasificación de la Conferencia del Oeste.

Han pasado seis años desde la última vez que el LAFC y Toronto se midieron, un partido donde dividieron unidades luego de empatar 1-1con goles de Tsubasa Endoh por los canadienses y Carlos Vela por el cuadro aurinegro.

Bounga, ahora convertido en el máximo goleador histórico del LAFC, quiere seguir aumentando su récord y pasar de una vez por todas a Leo Messi con quien comparte el liderato de goleo de la MLS con 24 tantos.