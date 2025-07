En la MLS se marcó el décimo 'Hat Trick' de la temporada

Terminó la semana 27 de la Major League Socer antes de que 18 equipos de la liga participen en la Leagues Cup, donde se medirán a 18 clubes de la Liga MX en la tercera edición de este certamen que otorgará tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2026.

Como cada semana, hubo cuatro historias destacadas que marcaron el andar de la semana que llegó a su final.

El delantero danés, Mikael Uhre, logró un doblete para darle la victoria a Philadelphia Union 3-1 sobre Colorado Rapids en los minutos finales del encuentro. Con estas dos anotaciones puso fin a 16 jornadas sin haber marcado para la causa del Union que será uno de los equipos que no participará en la Leagues Cup 2025.

Mikael Uhre scored in the 89th and 95th minute to win it for Philly. @PhilaUnion jumps to first place in the Supporters' Shield standings. 📈 pic.twitter.com/15YwETDMMG