En la MLS es posible marcar un doblete en 6 minutos

Las emociones están a flor de piel en la MLS antes de que arranque la participación de 18 de sus equipos en la Leagues Cup.

Uno de los momentos más importantes de la jornada 27 que recientemente terminó se lo llevó el jugador de Philadelphia Unio, Mikael Uhre, quien marcó un doblete en menos de 6 minutos.

Mikael Uhre scored in the 89th and 95th minute to win it for Philly. @PhilaUnion jumps to first place in the Supporters' Shield standings. 📈 pic.twitter.com/15YwETDMMG