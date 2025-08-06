El LAFC no se queda atrás y hace oficial la llegada de Son Heung-min

Héctor Cantú

Ha sido un día de auténticas sorpresas en el futbol de los Estados Unidos con el anuncion de la llegada de dos superestrellas que hace unos días aún competían en el futbol europeo.

Horas después de que Vancouver Whitecaps hiciera oficial la llegada de Thomas Müller, el LAFC también ha aunciado con bombo y platillo una de los contrataciones más espectaculares de los últimos años.

El equipo de California le ha dado la bienvenida al surcoreano Son Heung-Min, quien llega procedente del Tottenham y como flamante campeón de la Europa League.

A new era begins in Black & Gold. pic.twitter.com/en416SNl6c — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

“Sonny es un ícono global y uno de los futbolistas más dinámicos del mundo. Su ambición, habilidades y su carácter se alinean perfectamente con los valores del LAFC. Estamos muy orgullosos de que haya escogido a Los Angeles para escribir el siguiente capítulo en su carrera”, detalló el Copresidente y gerente general John Thorrington en un comunicado.

Por su parte, el exjugador del Tottenham Hotspurs, también se mostró feliz de unirse al equipo de oro y negro.

Son Heung-Min signs for #LAFC from Tottenham Hotspur on a permanent transfer through 2027 with options through June 2029. — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

“Estoy muy orgulloso de unirme al LAFC, un club con grandes ambiciones y una de las ciudades más icónicas en el mundo del deporte. Los Angeles tiene una amplia historia de campeones y estoy aquí para escribir un nuevo capítulo en ella. He venido a L.A. a levanter títulos y darle todo a este club, a la ciudad y a los fans”, detalló el internacional surcoreano.

Esta misma tarde, el LAFC convocó a una conferencia de prensa para presentar de manera oficial a Son quien de inmediato se pondrá a las órdenes del técnico Steve Cherundolo a la espera de conocer si el LAFC logrará clasificarse a la ronda siguiente de la Leagues Cup.