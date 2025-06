El LAFC al Mundial de Clubes con la moral por todo lo alto

El LAFC, representante de la MLS en el próximo Mundial de Clubes, encarará la competición con la moral por todo lo alto luego de vencer por 3-1 en casa a Sporting Kansas City.

El equipo de Los Angeles hizo un partido redondo y terminó por lograr una remontada ante el equipo de Kansas City que había logrado ponerse arriba en el tanteador con la anotación de Dejan Jovelic.

Eddie Segura's header from the corner draws us level 🎯 #LAFCvSKC 1-1 https://t.co/gF2CBUhrOt pic.twitter.com/zJt5c1JFaB

Antes de que terminara la primera mitad, Eddie Segura emparejó los marcadores y ya en el complemento, una anotación de Denis Bouanga de penal terminó por sellar el triunfo para el equipo de casa.

Con su anotación, Denis Bouanga, el principal referente del equipo que llevara a la cima Carlos Vela, llegó a 81 goles desde que llegó al futbol de los Estados Unidos.

Automatic ✔️



Denis Bouanga gives us the lead from the spot.#LAFCvSKC 2-1 https://t.co/UwoeP87jd4 pic.twitter.com/4kfzlF4Uch