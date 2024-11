El increíble y futurista estadio del NY City que tiene a todos boquiabiertos

En pleno proceso de eliminación rumbo a las finales de conferencia en la MLS y antes de su enfrentamiento ante NY Red Bulls, el NY City ha sorprendido con el diseño de lo que será su nuevo estadio.

A través de sus redes sociales, el club celeste anunció que el inmueble que pretente abrir sus puertas para 2027, llevará el nombre de Etihad Park, para el inmueble que será netamente para futbol en la ciudad de la Gran Manzana.

El club ha conseguido un convenio con la aerolínea por 20 años, en un anuncio que es histórico para el futbol de los Estados Unidos.

Etihad Park comes to Queens in 2027 🏟️ pic.twitter.com/S7mJg3jhu6