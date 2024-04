¿El factor Lionel Messi? El Inter Miami aún podría colarse al Mundial de Clubes

Pese a que no dio el ancho en la CONCACAF, el equipo aún tiene las vías abiertas

Aunque el Inter Miami no dio el ancho en la Copa de Campeones de CONCACAF, aún podría estar el Mundial de Clubes de 2025 y así tener contenta a la FIFA y a la gente que quiere ver a Lionel Messi.

Para los clubes de la zona, la principal vía para clasificar a este Mundial definitivo del próximo año es ganar la ‘Concachampions’, pero las ‘Garzas’ no estuvieron ni cerca de hacerlo al perder ampliamente contra Rayados en la serie de cuartos de final, sin embargo, no todo está perdido, pues si no es por el camino de lo deportivo, quizá el equipo de la Florida pueda llegar a esta justa por una invitación, algo igualmente válido.

El Inter Miami aún tiene tres opciones para legar al Mundial de Cubes y la tercera parece la más sólida:

1. Ganar el título de la MLS en esta temporada 2024

2. Llegar a la final contra Seattle Sounders o Columbus Crew

3. Ser acreditado como anfitrión y clasificar directamente

Por increíble que a algunos les parezca, el Inter Miami tiene una 'llave' para entrar al Mundial de Clubes. 😳#PuntoFinal pic.twitter.com/kuH4nym7qt — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 11, 2024

El gran torneo se jugará en Estados Unidos, por lo que un equipo del país participará como invitado y en ese sentido, muchos apuestan porque el conjunto rosado será el que gane esta disputa de popularidad.

Lo que sí perdió el Inter Miami es la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental, la cual desde este año reemplazará el Mundial de Clubes como lo conocíamos. Este torneo será el que se dispute cada vez en diciembre, mientras que el Mundial se reservará para cada cuatro años y contará con 32 equipos.

¿Se ganará su lugar el equipo de Lionel Messi o llegará al Mundial como invitado? Se ve muy difícil que la FIFA vaya a renunciar a la posibilidad de tener al argentino en el evento teniendo tantas facilidades para llevarlo.